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В Амстердаме с 2025 года все новые здания начнут возводить с использованием биоматериалов

В Амстердаме с 2025 года все новые здания начнут возводить с использованием биоматериалов

Власти Амстердама решили, что с 2025 года все новые здания в городе минимум на 20% будут состоять из древесины или других биоматериалов.

Решение поддержали 32 муниципалитета в районе нидерландской столицы, передает Dezeen.

Таким образом местные власти хотят уменьшить углеродный след от строительства. Также, по мнению авторов инициативы, это увеличит использование древесины в зданиях и снизит зависимость от бетона, производство которого вызывает значительные выбросы углекислого газа.

По расчетам Института передовых городских решений Амстердама, решение позволит уменьшить количество выбросов углекислого газа на 220 тысяч тонн ежегодно.

Напомним, лидеры более 100 стран мира на климатическом саммите COP-26 в Глазго пообещали прекратить вырубку лесов до 2030 года. Также страны пообещали выделить около $20 млрд государственных и частных средств для инвестиций в защиту и восстановление лесов.

По материалам suspilne.media
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