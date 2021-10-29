Отбор газа из подземных хранилищ Украины в 2021 году ускорился в 3,5 раз: в Укртрансгазе назвали причину

Отбор газа из подземных газохранилищ (ПХГ) Украины в 2021 году ускорился в 3,5 раз из-за более раннего начала сезона отбора и реэкспорта компаниями нерезидентами осенью.
Об этом сообщила пресс-служба Укртрансгаза.
«В течение октября текущего года из украинских ПХГ было физически отобрано 0,7 млрд куб. м газа. Этот показатель в 3,5 раза выше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.
Причинами такой разницы в Укртрансгазе назвали начало сезона отбора в этом году на две недели раньше, чем в прошлом году, а также реэкспорт компаниями-нерезидентами части запасов для дальнейшей реализации на рынке ЕС в период пиковых цен на газ осенью.
В целом, по данным компании, по состоянию на 1 ноября объемы газа в подземных хранилищах Украины достигли 18 млрд куб. м, что на 13% больше средних показателей за период с 2011 по 2019 годы и подтверждает готовность сети украинских газохранилищ к прохождению зимы, при условии стабильной ситуации в общем энергобалансе Украины.
В пресс-службе добавили, что по состоянию на 1 ноября трейдеры хранят в режиме «Таможенный склад» 2 млрд куб. м газа, что в 5 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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