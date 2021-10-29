В Минсоцполитики объяснили, при каком доходе можно обращаться за субсидией

Расходование более 15% совокупного дохода домохозяйства на оплату жилищно-коммунальных услуг уже является основанием для обращения за субсидией.

Об этом сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала «1+1».

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«Не вдаваясь в формулы, расчеты, нормы и так далее, мы можем сказать абсолютно такую понятную вещь: если домохозяйство тратит более 15% своего совокупного дохода на оплату коммунальных услуг, это уже является основанием для того, чтобы оно обратилось за оформлением субсидии. Конечно, органы социальной защиты будут изучать конкретные имущественные характеристики, но это дает возможность человеку хотя бы определиться – положена ему субсидия или нет», – заявил Музыченко.

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По его словам, за назначением субсидии можно обратиться непосредственно в органы социальной защиты населения, через ЦПАУ, через территориальные общины, также можно заполнить заявление и декларацию и отправить их по почте либо заполнить онлайн соответствующую форму на сайте Министерства социальной политики.

Чиновник также напомнил о критериях, которые ограничивают возможности домохозяйств получить субсидию, среди них, в частности: совершение покупок разовым платежом на сумму свыше 50 тысяч гривен, обмен валюты на крупную сумму, покупка автомобилей, которым менее 5 лет с даты выпуска, наличие двух и более жилых помещений в городах.

Напомним, в начале октября Верховная Рада приняла изменения в бюджет на 2021 год, предусматривающие выделение дополнительных 12 миллиардов гривен на субсидии.