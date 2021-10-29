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Создан смартфон для пожилых людей

Создан смартфон для пожилых людей

Hisense F60 5G – новый смартфон для пожилых людей.

Компания Hisense Communications представила его на 9 международной конференции партнеров China Mobile. Компания нацелена на пожилых людей и предлагает соответствующие функции.

Компания заявила, что Hisense F60 имеет различные функции защиты семьи, включая удаленную помощь голосовой связи, экстренный вызов с помощью одной клавиши в случае чрезвычайной ситуации и обнаружение падения с помощью датчиков.

Что касается функции Health Guard, телефон оснащен датчиками для определения температуры тела, пульса и уровня кислорода в крови, что позволяет пожилым людям (и не только) следить за своим здоровьем. В дополнение к этому алгоритм анализа здоровья Hisense предоставляет результаты оценки состояния здоровья, отслеживая сердечно-сосудистые заболевания.

Смартфон оснащен 6,81-дюймовым дисплеем Full HD + и восьмиядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Устройство работает под управлением операционной системы Android 11 от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки 30 Вт.

В основной камере установлены датчики изображения разрешением 48, 2 и 2 Мп, фронтальная камера является 16-мегапиксельной.

По материалам ITsider.
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