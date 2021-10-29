54,6% украинцев не хотят вакцинироваться

54,6% опрошенных украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса. 42% готовы прививаться при определенных условиях.

65% вакцинированных сделали это, чтобы не болеть и не иметь осложнений, свидетельствуют данные опроса ЮНИСЕФ.

14% готовы вакцинироваться по рекомендации работодателя или учреждения образования.

60% украинцев положительно относятся к вакцинации. 62% соглашаются, что необходимо делать прививки.

Причиной отказа от вакцинации является мнение, что вакцинация несет больше рисков, чем сам Covid-19 и нежелание иметь побочные реакции после прививки.