В Кабмине придумали, как стимулировать украинцев копить на пенсию

Министерство социальной политики и Министерство финансов инициируют софинансирование государством взносов при введении накопительного пенсионного обеспечения.
«Марина Лазебная отдельно поблагодарила Министерство финансов за активную позицию и готовность ввести софинансирование накопительных взносов людей со стороны государства, что может стать мощным стимулом для развития пенсионных накоплений в нашей стране и сознательного отношения граждан к обеспечению своего пенсионного будущего», — сказано в сообщении Минсоцполитики.
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Во время обсуждения эксперты поддержали концептуальные подходы, предложенные Минсоцполитики и Минфином, относительно модели взносов на общеобязательное пенсионное накопление.
Что предусматривают такие подходы:
При этом в пользу тех людей, которые примут решение платить накопительные взносы за свой счет, государство будет платить дополнительные стимулирующие взносы.
«Таким образом, не будет происходить принуждения граждан к уплате накопительных взносов за свой счет. Зато будут эффективные стимулы к добровольному участию людей в уплате взносов в систему и гибкие условия развития системы в дальнейшем», — пояснили в Минсоцполитики.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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