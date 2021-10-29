В Кабмине придумали, как стимулировать украинцев копить на пенсию

Министерство социальной политики и Министерство финансов инициируют софинансирование государством взносов при введении накопительного пенсионного обеспечения.

«Марина Лазебная отдельно поблагодарила Министерство финансов за активную позицию и готовность ввести софинансирование накопительных взносов людей со стороны государства, что может стать мощным стимулом для развития пенсионных накоплений в нашей стране и сознательного отношения граждан к обеспечению своего пенсионного будущего», — сказано в сообщении Минсоцполитики.

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Во время обсуждения эксперты поддержали концептуальные подходы, предложенные Минсоцполитики и Минфином, относительно модели взносов на общеобязательное пенсионное накопление.

Что предусматривают такие подходы:

обязательные взносы будут осуществляться в пользу людей работодателями за счет снижения Единого социального взноса, без роста налоговой нагрузки на бизнес;

человек будет платить взносы за счет собственной заработной платы на добровольной основе.

При этом в пользу тех людей, которые примут решение платить накопительные взносы за свой счет, государство будет платить дополнительные стимулирующие взносы.

«Таким образом, не будет происходить принуждения граждан к уплате накопительных взносов за свой счет. Зато будут эффективные стимулы к добровольному участию людей в уплате взносов в систему и гибкие условия развития системы в дальнейшем», — пояснили в Минсоцполитики.

Справка Finance.ua:

введение накопительной пенсии планируется за счет части налогов граждан, которые поступают в бюджет;

пенсионные средства при накопительной системе могут вкладывать в банковские инструменты и ценные бумаги;

глава Минсоцполитики Марина Лазебная назвала основные параметры накопительной пенсионной системы, которую предлагает ввести Кабмин.

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