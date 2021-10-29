0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 693 0

В Кабмине придумали, как стимулировать украинцев копить на пенсию

В Кабмине придумали, как стимулировать украинцев копить на пенсию

Министерство социальной политики и Министерство финансов инициируют софинансирование государством взносов при введении накопительного пенсионного обеспечения.

«Марина Лазебная отдельно поблагодарила Министерство финансов за активную позицию и готовность ввести софинансирование накопительных взносов людей со стороны государства, что может стать мощным стимулом для развития пенсионных накоплений в нашей стране и сознательного отношения граждан к обеспечению своего пенсионного будущего», — сказано в сообщении Минсоцполитики.

Читайте также: Деньги на пенсию: эксперт рассказала, во что могут инвестировать НПФ

Во время обсуждения эксперты поддержали концептуальные подходы, предложенные Минсоцполитики и Минфином, относительно модели взносов на общеобязательное пенсионное накопление.

Что предусматривают такие подходы:

  • обязательные взносы будут осуществляться в пользу людей работодателями за счет снижения Единого социального взноса, без роста налоговой нагрузки на бизнес;
  • человек будет платить взносы за счет собственной заработной платы на добровольной основе.

При этом в пользу тех людей, которые примут решение платить накопительные взносы за свой счет, государство будет платить дополнительные стимулирующие взносы.

«Таким образом, не будет происходить принуждения граждан к уплате накопительных взносов за свой счет. Зато будут эффективные стимулы к добровольному участию людей в уплате взносов в систему и гибкие условия развития системы в дальнейшем», — пояснили в Минсоцполитики.

Справка Finance.ua:

  • введение накопительной пенсии планируется за счет части налогов граждан, которые поступают в бюджет;
  • пенсионные средства при накопительной системе могут вкладывать в банковские инструменты и ценные бумаги;
  • глава Минсоцполитики Марина Лазебная назвала основные параметры накопительной пенсионной системы, которую предлагает ввести Кабмин.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.