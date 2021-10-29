Беларусь начала поставлять электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи

Беларусь 2 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину.
Об этом говорится на сайте Министерства энергетики Беларуси.
«2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – говорится в сообщении.
Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. О долгосрочных коммерческих контрактах (помимо заключенных ранее) в данном случае речи не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00 2 ноября.
Как сообщалось, НАЭК “Энергоатом” планирует создать резерв электроэнергии на осенне-зимний период 2021/2022 годов и допускает резервирование небольших объемов электроэнергии из Беларуси. 27 октября 2021 года по результатам аукциона на доступ к межгосударственным пересечениям (импорт/экспорт электроэнергии) Энергоатом приобрел 885 МВт пропускной способности из Беларуси на ноябрь.
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