Беларусь начала поставлять электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи

Беларусь 2 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Об этом говорится на сайте Министерства энергетики Беларуси.

«2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. О долгосрочных коммерческих контрактах (помимо заключенных ранее) в данном случае речи не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00 2 ноября.

Как сообщалось, НАЭК “Энергоатом” планирует создать резерв электроэнергии на осенне-зимний период 2021/2022 годов и допускает резервирование небольших объемов электроэнергии из Беларуси. 27 октября 2021 года по результатам аукциона на доступ к межгосударственным пересечениям (импорт/экспорт электроэнергии) Энергоатом приобрел 885 МВт пропускной способности из Беларуси на ноябрь.