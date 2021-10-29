Apple сняла с продажи сразу три модели наушников

Компания Apple, которой принадлежит торговая марка Beats by Dr. Dre, представила новые полностью беспроводные наушники Beats Fit Pro. И одновременно с этим сняла с продажи и производства три модели – Beats Solo Pro, Beats EP и Powerbeats 3.
Фирменные магазины Apple и Beats, включая онлайн-магазин Apple, уже прекратили продажу этих моделей. Однако ретейлеры еще некоторое время могут предлагать их, распродавая складские остатки.
Напомним, беспроводные накладные наушники Beats Solo Pro были представлены Apple в октябре 2019 года. До недавнего времени их можно было увидеть в фирменных магазинах.
Беспроводные Powerbeats 3 и накладные проводные Beats EP дебютировали в 2016 году.
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