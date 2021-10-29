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Немецкий техногигант выделил более $460 млн на производство микрочипов

Немецкий техногигант выделил более $460 млн на производство микрочипов

Немецкая технологическая группа Bosch выделила 467 млн долларов на производство микрочипов в Германии и Малайзии в следующем году.

Об этом сообщает Reuters.

Мир столкнулся с нехваткой микрочипов из-за пандемии коронавируса. Bloomberg ранее писал, что у мировых производителей автомобилей есть проблемы в связи с нехваткой чипов. Аналитики из AlixPartners прогнозировали, что в 2021 году из-за этого производство автомобилей упадет на 7,7 млн единиц. Отрасль получит убытки на 210 млрд.

Bosch собирается внести вклад в разрешение кризиса чипов. Большую часть суммы инвестиции потратят на расширение завода в Дрездене. Эта площадка стала крупнейшей инвестицией в истории компании. Ее открыли в июне этого года. Bosch это стоило 1,2 млрд долларов, пишет TechCrunch. На этом заводе будут изготавливать 300-миллиметровые пластины.

Примерно 60 млн долларов вложат на производство в Ройтлингене, где изготавливают 200-миллиметровые пластины.

Bosch профинансирует еще один проект — испытательный центр полупроводников в Пенанге (Малайзия). В компании заявили, что готовые полупроводниковые чипы и датчики там будут тестировать с 2023 года.

Глава правления Robert Bosch GmbH констатировал, что спрос на микросхемы в мире увеличивается с головокружительной скоростью.

«Принимая во внимание эти события, мы систематически расширяем производство полупроводников, чтобы максимально поддержать своих клиентов», — прокомментировал он.

Еще 174 млн долларов Bosch планирует вложить в строительство дополнительных чистых производственных помещений.

По материалам Фокус
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