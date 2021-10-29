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Сингапур намерен стать глобальным криптовалютным центром

Сингапур намерен стать глобальным криптовалютным центром

Власти Сингапура не раз в новейшей истории доказывали, что способны двигаться на острие прогресса. Сегодня они видят перспективу в криптовалютах и блокчейне. Грядёт «экономика токенизации», и без учёта этих тенденций можно остаться на обочине истории. Чтобы этого не произошло, государственный финансовый сектор Сингапура меняется в сторону открытых для криптоэкономики дверей.

«Деятельность на основе криптовалют — это, по сути, инвестиции в перспективное будущее, форма которого на данный момент не ясна, — сказал Рави Менон, нынешний глава Валютного управления Сингапура. — Но если не включиться в эту игру, я думаю, Сингапур рискует отстать. Раннее вступление в эту игру означает, что мы можем получить преимущество и лучше понять как потенциальный выигрыш, так и риски».

С января 2020 года в Сингапуре вступил в силу закон о лицензировании криптовалютной деятельности. Заявки подали около 170 компаний со всего мира, увеличив количество участников финансового рынка Сингапура до 400. Правила выдачи лицензий оказались настолько жёсткими, что на сегодняшний день лицензии получили только три компании, а 30 уже сняли заявки после общения с регулятором.

Власти не собираются опускать планку и планируют создать надёжную систему для оборота криптовалюты с учётом всех известных факторов, включая защиту от теневого оборота. Более того, ввиду сложности и новизны вопроса штат сотрудников Валютного управления Сингапура значительно расширен. Власти и бизнес намерены сообща найти ответы на вопросы эффективного и безопасного оборота криптовалюты, что подтолкнёт не только финансовый сектор города-государства, но также другие отрасли и, в итоге, его экономику.

По материалам 3dnews.ru
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