Sony показала полноразмерные беспроводные наушники с функцией Extra Bass

Компания Sony представила новые полноразмерные беспроводные наушники под названием WH-XB910N. Новинка поддерживает функцию Extra Bass, обеспечивающую «клубные» басы, а также технологию цифрового шумоподавления Dual Noise Sensor и Adaptive Sound Control для автоматической настройки окружающего звука.
Кроме этого, в наушниках Sony WH-XB910N используется технология Precise Voice Pickup Technology, включающая два встроенных микрофона с расширенными алгоритмами обработки аудиосигнала, чтобы точно улавливать голос пользователя во время разговора. Восстановить качество звучания композиций и максимально приблизить их к исходной записи позволит технология DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). Также доступна настройка звука с помощью функции эквалайзера в приложении Sony | Headphones Connect.
Фото: 4pda.to
Заявленная автономность составляет до 30 часов. При этом быстрая зарядка в течение десяти минут обеспечит дополнительно до 4,5 часа прослушивания. Ещё одной фишкой Sony WH-XB910N стала поддержка фирменной технологии многоточечного соединения Multipoint connection, благодаря которой наушники могут быть сопряжены с двумя Bluetooth-устройствами одновременно. Во время входящего звонка гарнитура определяет, на какое устройство поступает вызов, и автоматически подключается к нему.
Переключать трек, регулировать громкость и принимать или совершать звонки на Sony WH-XB910N можно касаясь сенсорной панели на внешней поверхности чашки наушников. При необходимости быстро приглушить звуки музыки надо просто положить руку на корпус аксессуара. Новинка поддерживает работу с голосовыми помощниками Google Assistant и Alexa, а также позволяет воспроизводить треки в формате 360 Reality Audio, подстраивая звучание с учётом формы и размера ушей пользователя.
Sony WH-XB910N доступны в чёрном и синем цветовых вариантах.
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