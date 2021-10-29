0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

Sony показала полноразмерные беспроводные наушники с функцией Extra Bass

Sony показала полноразмерные беспроводные наушники с функцией Extra Bass

Компания Sony представила новые полноразмерные беспроводные наушники под названием WH-XB910N. Новинка поддерживает функцию Extra Bass, обеспечивающую «клубные» басы, а также технологию цифрового шумоподавления Dual Noise Sensor и Adaptive Sound Control для автоматической настройки окружающего звука.

Кроме этого, в наушниках Sony WH-XB910N используется технология Precise Voice Pickup Technology, включающая два встроенных микрофона с расширенными алгоритмами обработки аудиосигнала, чтобы точно улавливать голос пользователя во время разговора. Восстановить качество звучания композиций и максимально приблизить их к исходной записи позволит технология DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). Также доступна настройка звука с помощью функции эквалайзера в приложении Sony | Headphones Connect.


Фото: 4pda.to

Заявленная автономность составляет до 30 часов. При этом быстрая зарядка в течение десяти минут обеспечит дополнительно до 4,5 часа прослушивания. Ещё одной фишкой Sony WH-XB910N стала поддержка фирменной технологии многоточечного соединения Multipoint connection, благодаря которой наушники могут быть сопряжены с двумя Bluetooth-устройствами одновременно. Во время входящего звонка гарнитура определяет, на какое устройство поступает вызов, и автоматически подключается к нему.

Переключать трек, регулировать громкость и принимать или совершать звонки на Sony WH-XB910N можно касаясь сенсорной панели на внешней поверхности чашки наушников. При необходимости быстро приглушить звуки музыки надо просто положить руку на корпус аксессуара. Новинка поддерживает работу с голосовыми помощниками Google Assistant и Alexa, а также позволяет воспроизводить треки в формате 360 Reality Audio, подстраивая звучание с учётом формы и размера ушей пользователя.

Sony WH-XB910N доступны в чёрном и синем цветовых вариантах.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.