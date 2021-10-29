Почти 50% работодателей планируют увеличить зарплаты в 2022 году — опрос

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от сайта Jooble о планах компаний повысить зарплаты украинцам.
Планы компаний по повышению заработных плат, кто является инициатором повышения зарплат и каковы условия их повышения в украинских компаниях.
Планы работодателей по повышению заработной платы работников:
Об уменьшении зарплат из-за карантина сообщили 14,3% работодателей, еще 23,4% подтвердили рост зарплат на предприятиях; неизменными из-за карантина остались зарплаты у сотрудников 61,4% опрошенных работодателей. 0,9% работодателей не указали эти данные во время опроса.
Чаще всего повышение зарплаты происходит по инициативе руководства, реже — по инициативе работников или является плановым повышением заработных плат. Самыми популярными причинами увеличения зарплат опрошенные работодатели назвали: выдающиеся достижения на рабочем месте, повышение профессиональной квалификации, общее увеличение зарплат на рынке труда. Наименьшее влияние, согласно опросу, имеют рабочий стаж в компании и инфляция.
О периодическом анализе конкурентности заработной платы на своих предприятиях заявили 69% опрошенных работодателей. Так, большинство предприятий анализируют уровень вознаграждений раз в квартал или в полгода. В то же время 15,2% компаний сообщили, что вообще не проводят такого исследования, а 15,8% ориентируются на инфляцию или общую тенденцию на рынке.
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