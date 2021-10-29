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В «Дії» появились детские сертификаты о вакцинации

В «Дії» появились детские сертификаты о вакцинации

В приложении «Дія» стали доступны СOVID-сертификаты для детей в возрасте от 12 лет. Документ может сгенерировать отец или мать ребенка, сообщили в пресс-службе сервиса государственных услуг «Дія».

Обязательным условием является прохождение ребенком полного курса вакцинации. Дети, достигшие 14-летнего возраста и получившие ID-карту, могут сгенерировать сертификат самостоятельно.

Для получения документа родители должны следовать такому алгоритму:

  • добавить свидетельство о рождении ребенка — понадобится серия и номер документа;
  • нажать кнопки «услуги» — «СOVID-сертификаты» — «получить сертификат»;
  • ознакомиться с согласием на передачу данных и поставить галочку;
  • сертификат ребенка появится в приложении рядом с документом родителя.

Напомним, для генерации СOVID-сертификатов в «Дії» больше не понадобятся квалифицированная электронная подпись и «Дія.Подпись», для которой нужно проходить идентификацию с помощью Photo ID. Украинцы могут получить документ о вакцинации, просто запросив его и подтвердив согласие на обработку данных.

По материалам УБР
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