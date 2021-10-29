Назван лучший город для инвестиций и бизнеса

Лондон – лучший город в Европе для инвестиций и ведения бизнеса, сообщили журналисты «Первого Делового» телеканала. Такие результаты исследования европейских рынков недвижимости обнародовал Таймс.
По словам аналитиков, британская столица победила прежде всего благодаря выгодному сочетанию цены, качества и прибыли. Именно в индексе доходности инвестиционная недвижимость Лондона опередила континентальную Европу на 1%.
В общем анализировали 25 городов опросили 850 инвесторов. Вслед за Лондоном Берлин, а замыкает тройку лидеров Париж.
В мировом масштабе в топ-10 самых привлекательных городов вошли:
Менее привлекательными стали Куала-Лумпур, Порт-Луи и Бангкок.
Ранее мы сообщали о том, что Швейцария стала самой конкурентной страной мира. Страна улучшила свои показатели производительности, менеджмента и рынка труда.
Также мы писали о рейтинге лучших городов для бизнеса в Украине. Лидирующие места заняли Хмельницкий, Ивано-Франковск и Львов.
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