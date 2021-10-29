0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 149 0

Назван лучший город для инвестиций и бизнеса

Назван лучший город для инвестиций и бизнеса

Лондон – лучший город в Европе для инвестиций и ведения бизнеса, сообщили журналисты «Первого Делового» телеканала. Такие результаты исследования европейских рынков недвижимости обнародовал Таймс.

По словам аналитиков, британская столица победила прежде всего благодаря выгодному сочетанию цены, качества и прибыли. Именно в индексе доходности инвестиционная недвижимость Лондона опередила континентальную Европу на 1%.

В общем анализировали 25 городов опросили 850 инвесторов. Вслед за Лондоном Берлин, а замыкает тройку лидеров Париж.

В мировом масштабе в топ-10 самых привлекательных городов вошли:

  • Нью-Йорк,
  • Сидней,
  • Сингапур,
  • Цюрих,
  • Лос-Анджелес,
  • Барселона,
  • Гонконг,
  • Вена
  • Торонто.

Менее привлекательными стали Куала-Лумпур, Порт-Луи и Бангкок.

Ранее мы сообщали о том, что Швейцария стала самой конкурентной страной мира. Страна улучшила свои показатели производительности, менеджмента и рынка труда.

Также мы писали о рейтинге лучших городов для бизнеса в Украине. Лидирующие места заняли Хмельницкий, Ивано-Франковск и Львов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.