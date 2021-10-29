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Bank of America прогнозирует резкий рост цен на нефть в 2022 году

Bank of America прогнозирует резкий рост цен на нефть в 2022 году

Bank of America повысил прогноз цены нефти марки Brent до $120 за баррель в середине 2022 года.

Как отметили в BofA, глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, и это ускорило восстановление цен эталонных нефтяных фьючерсов, которые торгуются на биржах в Лондоне и Нью-Йорке, сообщает Bloomberg.

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Кроме того, дополнительное ускорение цен на нефть может привести к росту спроса на бензин, дизельное и авиационное топливо в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей.

По материалам НВ
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