0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 324 0

Объемы газа в Украине будут считать по-новому: расчеты проведут по другой методике

Объемы газа в Украине будут считать по-новому: расчеты проведут по другой методике

Скоро в Украине будут исчислять газ в энергетических единицах вместо кубометров. Соответствующий законопроект №2553 поддержал парламентский комитет по энергетике.

Об этом сообщает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, такое решение поддержали 12 из 21 члена комитета Рады.

Эксперт отметил, что подсчет объемов газа в энергетических единицах используется почти во всем мире. При подсчете газа в кубометрах не учитывается калорийность топлива, из-за чего в некоторых регионах на одни и те же цели может понадобиться разный объем.

После перехода на энергоединицы платить потребителям придется только за количество потребленной энергии, а не за объем газа.

«Мы с вами платим не за качество топлива, а за его количество, и разница может быть очень существенная, а жалобы на качество газа поступают регулярно. Понятно, что этот процесс нескорый, у нас еще 15% домохозяйств без учета вообще, но первый шаг сделан», — подытожил Олег Попенко.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины на заседании правительства 28 октября запретил до конца отопительного сезона отключать подачу газа теплопоставщикам и социальным объектам;
  • стоимость распределения и доставки газа (т. н. абонплата) может увеличиться с 1 января. Однако причин для того, чтобы Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила повышение тарифов в 2−4 раза, как этого хотят облгазы, нет;
  • газоснабжающие компании опубликовали свежие ценники на «голубое топливо» для населения.
По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.