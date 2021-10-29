Объемы газа в Украине будут считать по-новому: расчеты проведут по другой методике

Скоро в Украине будут исчислять газ в энергетических единицах вместо кубометров. Соответствующий законопроект №2553 поддержал парламентский комитет по энергетике.
Об этом сообщает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, такое решение поддержали 12 из 21 члена комитета Рады.
Эксперт отметил, что подсчет объемов газа в энергетических единицах используется почти во всем мире. При подсчете газа в кубометрах не учитывается калорийность топлива, из-за чего в некоторых регионах на одни и те же цели может понадобиться разный объем.
После перехода на энергоединицы платить потребителям придется только за количество потребленной энергии, а не за объем газа.
«Мы с вами платим не за качество топлива, а за его количество, и разница может быть очень существенная, а жалобы на качество газа поступают регулярно. Понятно, что этот процесс нескорый, у нас еще 15% домохозяйств без учета вообще, но первый шаг сделан», — подытожил Олег Попенко.
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