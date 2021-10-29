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День финансов: ограничения для киевлян, MilitaryID-номер, новые изменения в ПДД

Понедельник, 1 ноября. То самое чувство, когда слово дня — «ограничения».

Что запрещено в Киеве с 1 ноября. С первого ноября установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

В распоряжении Finance.ua имеется полный перечень ограничений, которые начнут действовать с этого времени.

Новые изменения в ПДД. С 1 ноября в Украине также вступают в силу новые ПДД. Среди прочего, ограничение скорости за пределами населенных пунктов будет регулироваться шириной разметки. Отныне запрещено двигаться со скоростью 110 км/час, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделен разметкой 1.2 (ранее было 1.1 или 1.2), разметки различаются между собой шириной – до 15 см и 20 см соответственно. Читайте больше.

MilitaryID-номер для украинцев. Министр обороны Андрей Таран анонсировал появление на портале «Дія» электронных сервисов, связанных с документами о выполнении гражданами воинской обязанности. «Уже заложены принципы цифровизации процессов воинского учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения воинского учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь MilitaryID-номер», – говорит Таран.

Резервный вместо Сбербанка. Российский «Сбербанк» сменил название одноименного дочернего банка в Украине на «Международный резервный банк». Соответствующее решение принял российский госбанк, сообщает Finbalance. Полное название АО «Сбербанк» теперь будет АО «Международный резервный банк». Сокращенно-АО «МР Банк».

Метро на Виноградарь. Тянем… потянем? Хозяйственный суд разрешил Киевметрострою продолжить завершение строительства метро на Виноградаре до конца 2022 года. В КГГА не согласны с решением суда и подали апелляционную жалобу, сказал в интервью Радио Свобода мэр Киева Виталий Кличко. «Мы сделали все от нас зависящее. На сегодняшний день перечислили Киевметрострою уже 4 млрд грн из 6 млрд грн, необходимых (по последним оценкам) на строительство метро», – говорит мэр.

Не привит — зарплату сохранять не будут. Кабинет Министров разрешил отстранять от работы не привитых от COVID-19 украинцев без сохранения зарплаты. Также им не будет засчитываться страховой стаж. Начнутся отстранения уже 8 ноября. Речь идет о работниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных госадминистраций и структурных подразделений; всех учебных и научных учреждений.

Электронный кабинет безработного в режиме реального времени. Центры занятости будут работать по-новому. Правительство вводит новую модель предоставления клиентоориентированных услуг. Среди прочего и цифровизация услуг, которые предоставляются центрами занятости. Это и внедрение электронных сервисов (подачи отчетности, вакансий, резюме и т.п. в электронной форме), и обеспечение работы Электронного кабинета работодателя и Электронного кабинета безработного в режиме реального времени с соответствующим предоставлением услуг через такие кабинеты.

По материалам Finance.UA
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