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Очки Apple смогут проецировать картинку прямо в глаза

Очки Apple смогут проецировать картинку прямо в глаза

Apple запатентовала новую технологию, предусматривающую проецирование изображения непосредственно в глаза пользователя. Подобное решение позволяет отказаться от использования традиционных дисплеев, которые могут мешать человеку.

Технология, описанная в патенте, состоит из сложного расположения контроллеров, сканирующих зеркал, эллипсоидного зеркала и проектора. При этом рассматривается множество конфигураций, которые могут включать разные дополнительные компоненты. Указывается, что система сможет отслеживать движения глаз человека, чтобы на основе этих данных проецировать прямо в глаза правильную картинку.

Наиболее вероятной сферой применения этой разработки могут стать системы дополненной и виртуальной реальности. Поэтому не исключено, что она появится в умных очках Apple, слухи о которых циркулируют в сети уже не один год.


Изображение: 4pda.to

По слухам, Apple Glass могут представить уже в следующем году. Предполагается, что они будут работать только в связке с iPhone. Аналитики считают, что цена гаджета составит от $500 до $1000.

По материалам 4PDA
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