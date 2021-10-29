Redmi выпустила облегченную версию Watch 2 и фитнес-трекер Smart Band Pro

Представлены новый фитнес-браслет Redmi Smart Band Pro и смарт-часы Redmi Watch 2 Lite. В отличие от прошлогодней модели, фитнес-трекер может похвастаться улучшенным дисплеем и функциональностью и расширенным набором режимов тренировок. Облегчённая версия Redmi Watch 2 получила уменьшенный по сравнению с оригинальной моделью экран и поддержку большинства её возможностей.

Redmi Smart Band Pro оснащён 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 194х368 точек, плотностью пикселей 282 ppi и максимальной яркостью 450 нит. Кроме этого, дисплей фитнес-трекера защищён – закалённое стекло с индексом 2.5D. Корпус новинки выполнен из поликапролактама — типа пластика, отличающегося высокой механической прочностью, и армирован стекловолокном.



Фото: 4pda.to

Redmi Smart Band Pro также можно погружать в воду на глубину до 50 метров, а его экран получил автоматическую регулировку яркости. Заявленная автономность устройства составляет 14 дней при стандартном использовании или 20 дней в режиме энергосбережения.

Что касается функций мониторинга здоровья пользователя, Redmi Smart Band Pro поддерживает определение уровня кислорода в крови (SpO₂) и круглосуточное отслеживание частоты сердечных сокращений. Фитнес-трекер способен обнаруживать 110 видов тренировок и включает 15 профессиональных спортивных режимов.



Фото: 4pda.to

Наряду с представленными ранее Redmi Watch 2, бренд выпустил облегчённую версию смарт-часов. Redmi Watch 2 Lite получили 1,55-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 320х360 пикселей и поддерживают защиту от воды 5 ATM. Набор датчиков новинки идентичен Redmi Smart Band Pro, но также включает модуль GPS. Благодаря АКБ ёмкостью 262 мАч смарт-часы на одном заряде могут проработать 10 или 5 дней при обычном и интенсивном использовании соответственно или 14 часов с включённым GPS.

Цена и дата поступления новинок в продажу пока не объявлены.