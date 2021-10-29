Бизнес ухудшил деловые настроения в октябре

В октябре индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) упал до 51,4 пунктов против 53,1 в августе, что свидетельствует об ослаблении положительных оценок его деятельности.

По данным НБУ, устойчивый потребительский спрос и инвестиционная активность продолжали положительно влиять на ожидания респондентов, в то же время подорожание энергоносителей, рост заболеваемости и усиление карантинных мер как в Украине, так и мире ослабили положительные оценки.

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График: НБУ

Предприятия торговли сохранили самые оптимистичные оценки результатов деятельности и перспектив своего развития: секторальный индекс в октябре составил 52,2 против 56,1 в сентябре. Респонденты несколько ослабили позитивные ожидания относительно объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи.

Предприятия промышленности положительно оценивают экономические результаты и перспективы своей деятельности шестой месяц подряд: в октябре секторальный индекс составил 51,1 (в сентябре – 52,8). Респонденты сдержаннее, чем в предыдущем месяце, оценивают будущий рост объемов изготовленной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.

Предприятия сферы услуг также сохраняют оптимистичные оценки результатов своей деятельности: секторальный индекс в октябре составил 51,3 (в сентябре – 51.8). Респонденты продолжают ожидать роста объемов оказанных услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения.

Предприятия строительства наиболее высоко оценили перспективы своей деятельности: в октябре секторальный индекс составил 50,2 (в сентябре – 51,6). Респонденты улучшили оценки объемов выполненных строительных работ и новых заказов, в то же время сдержаннее прогнозируют рост объемов закупки сырья и материалов на фоне очень высоких ожиданий по повышению цен поставщиков и стоимости услуг подрядчиков.

В целом предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейшее подорожание собственной продукции/услуг на фоне повышения промышленной инфляции и соответственно высоких ожиданий по росту цен на сырье и материалы. Оценки по занятости – неоднородны: предприятия торговли и сферы услуг ожидают увеличения численности работников, а респонденты промышленности и строительства второй месяц подряд настроены на ее сокращение.



Таблица: НБУ