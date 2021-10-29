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Крупнейшая нефтяная компания мира удвоила свои прибыли

Крупнейшая нефтяная компания мира удвоила свои прибыли

Крупнейшая по добыче и запасам нефти компания в мире Saudi Aramco обнародовала финансовый отчет за третий квартал 2021 года. Доходы национальной компании Саудовской Аравии выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Yahoo! Finance, свободный денежный поток экспортера черного золота составил 28,7 миллиарда долларов. Эта сумма легко покрывает дивиденды за квартал в размере 18,8 миллиарда долларов.

За третий квартал нефтяная компания «чистыми» заработала 30,4 миллиарда долларов (114,1 миллиарда риалов). За аналогичный период прошлого года, доход нефтяного гиганта составил 11,8 миллиарда долларов, сообщает Economic Times. Стоимость ценных бумаг Saudi Aramco выросла на 1,5% до 38,3 риала или 10,2 доллара за каждую после публикации квартального отчета.

Доходы Saudi Aramco резко возросли на фоне подорожания цен на нефть. За год стоимость черного золота выросла на 60%. Еще одна причина финансового успеха этой компании — увеличение объемов добычи черного золота. Дело в том, что Саудовская Аравия прекратила одностороннее сокращение поставок, введенное ранее в этом году в рамках соглашения ОПЕК+.

С июля по август 2021 года средние объемы добычи нефти в Саудовской Аравии составили 9,6 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, во втором квартале текущего года этот показатель составлял 8,5 миллиона баррелей в день.

В целом за год акции компании подорожали на 8,3%, тогда как рыночная капитализация нефтяного гиганта пересекла отметку в 2 триллиона долларов (7,5 триллиона риалов). Актуальная стоимость ценных бумаг Saudi Aramco колеблется на уровне 37,85 риала (10,08 доллара) за акцию, информирует Yahoo! Finance.

Генеральный директор компании Saudi Aramco Амин Нассер назвал результаты компании в третьем квартале результатом «усиленной экономической активности на ключевых рынках и возврата спроса на энергию», несмотря на то, что проблемы с цепью поставки угрожали восстановлению мировой экономики, пишет Economic Times.

По материалам Телеканал 24
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