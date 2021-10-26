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Празднуем тридцатилетие вместе: новый тарифный пакет ПУМБ для предпринимателей!

Празднуем тридцатилетие вместе: новый тарифный пакет ПУМБ для предпринимателей!

В честь своего юбилея Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) подготовил для всех предпринимателей новый тарифный пакет «Вместе 30».

Праздничный тарифный пакет включил в себя все необходимое для комфортного обслуживания бизнес-клиентов и учел самые распространенные их потребности.

Чтобы воспользоваться преимуществами нового тарифного пакета, нужно лишь быть новым клиентом банка сегмента микро и малого бизнеса.

Так, открыв счет в ПУМБ по тарифу «Вместе 30» в период с 1 ноября 2021 по 31 января 2022 года будущие клиенты банка получат:

  • Справедливую абонплату всего 30 грн. в месяц в течение следующих шести месяцев с начала действия пакета;
  • 30 бесплатных платежей в месяц за пределами банка;
  • Бесплатное перечисление на лицевой счет ФЛП до 30 тыс. грн в месяц.

Тарифом также предусмотрено бесплатное открытие и изменение пакета, бесплатные платежи в пределах ПУМБ и бесплатная корпоративная карта.

Оставить запрос на обслуживание можно, перейдя по ссылке.

Празднуем вместе!

По материалам ПУМБ
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