«Газпром» уменьшил транзит газа через Украину до половины законтрактованных объемов

Российский «Газпром» с 1 ноября уменьшил транзит газа через Украину в ЕС до 57 млн куб. м в сутки. При этом «Газпром» платит за транзитную мощность 109 млн куб. м.

Об этом сообщил гендиректор «Оператора газотранспортной системы» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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Он добавил, что с 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб. м в сутки.

Макогон отметил, что при таких объемах транспортировки российская компания будет недопоставлять в ЕС до конца мая около пяти млрд куб. м газа.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины инициировал обращение к международным организациям о готовности Украины прокачивать дополнительно 55 млрд кубов газа сверх тех 40 млрд кубов, которые обязался качать «Газпром» ежегодно до 2024 года. Германия заявила, что рассмотрит предложение Украины.