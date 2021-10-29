Ни зарплаты, ни стажа для пенсии: на каких условиях невакцинированных украинцев отстранят от работы

Кабинет Министров разрешил отстранять от работы непривитых от COVID-19 украинцев без сохранения зарплаты. Также им не будет засчитываться страховой стаж. Начнутся отстранения уже 8 ноября.

Для этого правительство издало постановление, окончательно утверждающее перечень профессий, для которых прививка от COVID-19 является обязательной.

Речь идет о работниках:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных госадминистраций и структурных подразделений;

всех учебных и научных учреждений.

Непосредственно устранять работников, которые отказываются или уклоняются от вакцинации, будут руководители органов прокуратуры и учреждений, в которых те работают. Срок отстранения будет действовать до тех пор, пока человек не вакцинируется.

Что будет с зарплатой

Отстраненным от работы людям зарплата не будет выплачиваться. По законодательству, заработная плата начисляется за выполненную работу. А поскольку отстраненный сотрудник выполнять ее не может, то, соответственно, и денег ему платить не за что.

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Также время, проведенное «в отстранении», не будет засчитываться в стаж для назначения пенсии и для оплаты больничных. Человек не получает зарплату — ему не с чего платить соответствующие взносы — начисления на их основе не проводятся.

Допуск к работе

В документе Кабмина указывается, что срок отстранения истекает после устранения обстоятельств, которые его обусловили. Таким образом, ими могут быть:

предоставление отстраненным сертификата о вакцинации;

отмена/остановка действия постановления.

Исключения

Впрочем, не все вакцинированные от COVID-19 будут отстранены от работы. Для тех, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок, сделано исключение. Для этого необходимо будет предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданное учреждением здравоохранения.

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