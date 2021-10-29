Как проверить подлинность COVID-сертификата в Дії: инструкция

С 1 ноября в Киеве действует «красная» зона карантина. Обязательным условием работы различных заведений является наличие COVID-документов у персонала и посетителей.
Подлинность сертификатов о вакцинации клиентов бизнес может проверять с помощью приложения «Дія», рассказали в пресс-службе сервиса.
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«Карантинные меры ужесточаются. Теперь СOVID-сертификаты будут проверять везде — в метро, магазине, парикмахерской, спортзале
Чтобы просканировать сертификат, нужно:
1). Авторизоваться в приложении Дія.
2). Нажать на иконку QR в верхнем правом углу экрана.
3). Навести камеру на QR-код сертификата Вашего клиента.
Перед проверкой документа необходимо убедиться, что на устройстве установлена последняя версия приложения, а интернет стабилен.
Документ будет проверен автоматически, и на экране сразу появятся результаты.
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