Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,5%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,29 до 26,28 грн (-0,1%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 26,43/26,45 до 26,29/26,31 грн (-0,5%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,28/26,48 до 26,23/26,42 (-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7%.

Отметим, интервенции Нацбанка по продаже валюты на межбанковском рынке 25−29 октября составили $ 49,6 млн.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, НБУ продавал валюту на межбанке впервые с начала сентября. При этом Нацбанк выкупил с межбанка $ 54,5 млн.

«Это означает, что регулятор уменьшил выкуп валюты c межбанка более чем в 6 раз по сравнению с позапрошлой неделей, когда он купил $ 350,1 млн. В целом с начала года НБУ купил на межбанке $ 2428,9 млн и продал $ 246,6 млн. Чистая покупка валюты составила $ 2182,3 млн», — указал Иосуб.

С его слов, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 26,2/26,4 грн.

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Андрей Гойлов, аналитик Roboforex, напоминает: «Завтра Минфин Украины проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации в гривнах со сроками обращения в 6, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев. Ключевое влияние на ситуацию окажут позиции коммерческих банков и нерезидентов. Последние сократили свои вложения в ОВГЗ за октябрь на 3,63 млрд грн — до 94,80 млрд. В последнюю неделю прошлого месяца темпы распродаж этих бумаг заметно снизились. Вероятно, зарубежные инвесторы не будут спешить с выходом на межбанк. Это послужит поддержкой для курса гривны в среднесрочной перспективе», — говорит Гойлов.

Он также отмечает, что помимо Киева, на выходных жесткие карантинные ограничения ввели еще 7 регионов. Подобные меры приводят к снижению деловой активности в экономике. По этой причине импортеры на межбанке сокращают объемы своих заявок на покупку иностранных валют. В отсутствии нерезидентов на рынке наблюдается дефицит гривны при достаточно активном спросе, что добавляет ее курсу стабильности.

«Полагаю, что на текущей неделе доллар США относительно гривны попытается снова достичь уровня 26,75. Единая европейская валюта, вероятно, укрепится до отметки 30,95», — прогнозирует эксперт.