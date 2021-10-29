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Австралия впервые за 1,5 года открывает границы

Австралия впервые за 1,5 года открывает границы

В Австралии в аэропорту Сиднея приземлился впервые за полтора года пассажирский рейс из Лос-Анджелеса. Международное сообщение в стране было прекращено на 590 дней из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что на борту воздушного судна весь экипаж и пассажиры были вакцинированы, поэтому никто из прибывших не должен соблюдать карантин или какие-то другие ограничения. Ранее все прилетевшие в Австралию обязаны были находиться на 14-дневной изоляции в отеле за свой счет.

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Австралия открыла свои границы для полностью привитых граждан с 1 ноября. При этом въезд без карантина разрешен только в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а международные рейсы выполняются только через аэропорты Сиднея и Мельбурна.

С 1 декабря бескарантинный въезд может разрешить и Северная территория страны через международный аэропорт Дарвина.

Сейчас отмена ограничений на прибытие в Австралию касается только ее граждан, постоянных жителей и их ближайших родственников, но вскоре не исключают реализацию плана по открытию страны для иностранных туристов и рабочих.

По материалам Корреспондент.net
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