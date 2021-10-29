В Техасе планируют «напечатать» на 3D-принтере крупнейший в мире жилой район

В городе Остин, штат Техас, США, на 3D-принтере собираются «напечатать» крупнейший жилой район в мире.
Об этом сообщает Interesting Engineering.
Над соответствующим проектом сейчас работают компании Lennar Group, которая строит жилые дома в США с 1954 года, и ICON, занимающаяся инновационными строительными технологиями.
Фото: Interesting Engineering
Сообщается, что «напечатанные» дома будут иметь свободную планировку и отличаться друг от друга.
Авторы проекта утверждают, что здания будут энергоэффективными и будет меньше отходов в процессе строительства. Также на них установят фотоэлектрические крыши.
Фото: Interesting Engineering
Кроме этого, для создания зданий используют инновационный материал под названием Lavacrete и роботизированную систему, которая печатает со скоростью 25,4 см в секунду.
Строительство начнется в 2022 году.
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