В Техасе планируют «напечатать» на 3D-принтере крупнейший в мире жилой район

В городе Остин, штат Техас, США, на 3D-принтере собираются «напечатать» крупнейший жилой район в мире.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Над соответствующим проектом сейчас работают компании Lennar Group, которая строит жилые дома в США с 1954 года, и ICON, занимающаяся инновационными строительными технологиями.



Фото: Interesting Engineering

Сообщается, что «напечатанные» дома будут иметь свободную планировку и отличаться друг от друга.

Авторы проекта утверждают, что здания будут энергоэффективными и будет меньше отходов в процессе строительства. Также на них установят фотоэлектрические крыши.



Фото: Interesting Engineering

Кроме этого, для создания зданий используют инновационный материал под названием Lavacrete и роботизированную систему, которая печатает со скоростью 25,4 см в секунду.

Строительство начнется в 2022 году.