0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

В Техасе планируют «напечатать» на 3D-принтере крупнейший в мире жилой район

В Техасе планируют «напечатать» на 3D-принтере крупнейший в мире жилой район

В городе Остин, штат Техас, США, на 3D-принтере собираются «напечатать» крупнейший жилой район в мире.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Над соответствующим проектом сейчас работают компании Lennar Group, которая строит жилые дома в США с 1954 года, и ICON, занимающаяся инновационными строительными технологиями.


Фото: Interesting Engineering

Сообщается, что «напечатанные» дома будут иметь свободную планировку и отличаться друг от друга.

Авторы проекта утверждают, что здания будут энергоэффективными и будет меньше отходов в процессе строительства. Также на них установят фотоэлектрические крыши.


Фото: Interesting Engineering

Кроме этого, для создания зданий используют инновационный материал под названием Lavacrete и роботизированную систему, которая печатает со скоростью 25,4 см в секунду.

Строительство начнется в 2022 году.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость Мир Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.