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Как менялся спрос на IT-специалистов в 2021 году, и какие зарплаты предлагали: до 100 000+ грн/месяц

Как менялся спрос на IT-специалистов в 2021 году, и какие зарплаты предлагали: до 100 000+ грн/месяц

Рекрутинговый портал grc.ua проанализировал, как пандемия коронавируса повлияла на рынок IT-найма в 2021 году, передает Ain.ua.

В январе 2021 года ощущался небольшой спад активности среди работодателей: на тот момент на сайте была открыта 1601 вакансия. Далее их количество начало быстро расти: в феврале компаниям нужно было 2355 специалистов, а в марте – 2866.

В дальнейшем ситуация с открытыми вакансиями складывалась следующим образом:

  • апрель – 2936;
  • май – 3371;
  • июнь – 3681;
  • июль – 3643;
  • август – 3771;
  • сентябрь – 3677.

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Полгода спрос на специалистов держится на стабильно высоком уровне, и пока нет предпосылок для снижения активности работодателей. Даже ужесточение карантинных ограничений не станет серьезным ударом, ведь огромное количество компаний перешли на удаленный режим, а некоторые даже не планируют возвращаться в офис после победы над коронавирусом.

Специализации, которые имеют наибольший и наименьший спрос среди работодателей

Больше всего компаний находятся в поиске специалиста из категории «программирование и разработка»: 21% вакансий IT касаются именно этого сегмента. Значительно отставая, на второй позиции расположились инженеры (8%). Тройку лидеров замыкает категория “поддержка/helpdesk».

Далее рейтинг выглядит следующим образом:

  • аналитик – 5%;
  • управление проектами – 4%;
  • системный администратор – 4%;
  • тестирование – 4%.

Пятерка наименее востребованных специализаций:

  • системы автоматизированного проектирования – 0,6%;
  • мультимедиа – 0,5%;
  • сотовые, беспроводные технологии – 0,5%;
  • арт-продюсер – 0,2%;
  • продюсер – 0,2%.

3% работодателей готовы взять специалиста из категории «начальный уровень/мало опыта».

Сегодня средний уровень заработка специалистов 51 100 грн (согласно статистике от grc.ua). За последние полгода этот показатель почти не менялся. Средний уровень заработной платы помесячно:

  • апрель 2021 года – 51 500 грн;
  • май – 53 700 грн;
  • июнь – 54 100 грн;
  • июль – 53 800 грн;
  • август – 55 400 грн;
  • сентябрь – 51 000 грн.

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По материалам Ain.Ua
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