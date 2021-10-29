Как менялся спрос на IT-специалистов в 2021 году, и какие зарплаты предлагали: до 100 000+ грн/месяц

Рекрутинговый портал grc.ua проанализировал, как пандемия коронавируса повлияла на рынок IT-найма в 2021 году, передает Ain.ua.
В январе 2021 года ощущался небольшой спад активности среди работодателей: на тот момент на сайте была открыта 1601 вакансия. Далее их количество начало быстро расти: в феврале компаниям нужно было 2355 специалистов, а в марте – 2866.
В дальнейшем ситуация с открытыми вакансиями складывалась следующим образом:
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Полгода спрос на специалистов держится на стабильно высоком уровне, и пока нет предпосылок для снижения активности работодателей. Даже ужесточение карантинных ограничений не станет серьезным ударом, ведь огромное количество компаний перешли на удаленный режим, а некоторые даже не планируют возвращаться в офис после победы над коронавирусом.
Специализации, которые имеют наибольший и наименьший спрос среди работодателей
Больше всего компаний находятся в поиске специалиста из категории «программирование и разработка»: 21% вакансий IT касаются именно этого сегмента. Значительно отставая, на второй позиции расположились инженеры (8%). Тройку лидеров замыкает категория “поддержка/helpdesk».
Далее рейтинг выглядит следующим образом:
Пятерка наименее востребованных специализаций:
3% работодателей готовы взять специалиста из категории «начальный уровень/мало опыта».
Сегодня средний уровень заработка специалистов 51 100 грн (согласно статистике от grc.ua). За последние полгода этот показатель почти не менялся. Средний уровень заработной платы помесячно:
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