Владельцам ТЭС и ТЭЦ устроят внеплановые проверки

В Украине до 15 ноября проведут внеплановые проверки компаний-владельцев ТЭС и ТЭЦ по обеспечению ими гарантированных запасов топлива.

Об этом в Facebook сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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«Кабинет министров Украины вместе с НКРЭКУ до 15 ноября должны провести внеплановые проверки компаний-владельцев ТЭС и ТЭЦ относительно соблюдения лицензионных условий по обеспечению ими гарантированных запасов топлива», — написал он.

Герус также добавил, что такие действия предусмотрены протокольным решением СНБО от 22 октября 2021 года.