Укрпочта завершила 9 месяцев 2021 года со 131 млн грн чистой прибыли и увеличила чистый доход на 1,6 млрд грн

131 млн грн чистой прибыли и 8,1 млрд грн чистого дохода – финансовый результат Укрпочты за 9 месяцев 2021 года. Компания увеличила чистый доход на 23% или на 1,6 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Укрпочта нарастила объемы и доходы по основным направлениям бизнеса – переводам, письменной корреспонденции, платежам. А наибольший прирост произошел по посылкам. В частности, среди внутренних отправлений клиенты чаще всего выбирали “Укрпочта Экспресс” – здесь объемы выросли на 40% и доходы на 50%. Кроме того, значительный прирост был и по международным отправлениям – объемы увеличились на 55%, а доходы – на 66%.

Наибольшей суммой расходов в компании являются затраты на оплату труда, которые увеличились на 17% и составили 4,5 млрд грн. За этот период размер средней зарплаты работников в эквиваленте полной занятости составил 9 949 грн и увеличился по сравнению с 9 месяцами 2020 г на 16,5%.

Также компания уплатила за 9 месяцев текущего года 2,4 млрд грн налогов, ЕСВ, сборов и обязательных платежей.

Как сообщалось, Укрпочта по результатам 9 месяцев 2020 года увеличила доходность на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и получила 6,5 млрд грн чистого дохода. Чистая прибыль компании за три квартала 2020 года составила 60,9 млн грн.