0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год сократился на 32 компании

Реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год сократился на 32 компании

Реестр крупных налогоплательщиков (КНП) на 2022 год сократился на 32 компании: из реестра выбыло 290 предприятий, а прибавилось – 258 новых.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что среди компаний, которые выбыли из реестра, больше всего было тех, которые занимаются оптовой торговлей (-10). В то же время наибольший прирост был среди компаний, которые занимаются энергетическим (+18) и сельскохозяйственным бизнесом (+7).

Отмечается, что в реестре КНП значатся преимущественно предприятия газодобывающей и металлургической отрасли, энергетики и агросектора.

“При этом в топ-100 есть торговые сети – например, ООО «АТБ-Маркет» второй год занимает в реестре первое место по выручке. Также в сотне лидеров – ООО «Сильпо-Фуд», ООО «Ашан Украина Гипермаркет», ГП «УК «Рошен», ООО «Фора», – отмечают в «Опендатабот».

Согласно Налоговому кодексу, сегодня крупный налогоплательщик – это компания с годовым доходом более 50 млн евро или с общей суммой годовых отчислений в госбюджет в более чем 1,5 млн евро.

По данным Государственной налоговой службы, на крупных налогоплательщиков приходится 60% от всех поступлений в госбюджет.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.