Реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год сократился на 32 компании

Реестр крупных налогоплательщиков (КНП) на 2022 год сократился на 32 компании: из реестра выбыло 290 предприятий, а прибавилось – 258 новых.
Об этом сообщает Опендатабот.
Отмечается, что среди компаний, которые выбыли из реестра, больше всего было тех, которые занимаются оптовой торговлей (-10). В то же время наибольший прирост был среди компаний, которые занимаются энергетическим (+18) и сельскохозяйственным бизнесом (+7).
Отмечается, что в реестре КНП значатся преимущественно предприятия газодобывающей и металлургической отрасли, энергетики и агросектора.
“При этом в топ-100 есть торговые сети – например, ООО «АТБ-Маркет» второй год занимает в реестре первое место по выручке. Также в сотне лидеров – ООО «Сильпо-Фуд», ООО «Ашан Украина Гипермаркет», ГП «УК «Рошен», ООО «Фора», – отмечают в «Опендатабот».
Согласно Налоговому кодексу, сегодня крупный налогоплательщик – это компания с годовым доходом более 50 млн евро или с общей суммой годовых отчислений в госбюджет в более чем 1,5 млн евро.
По данным Государственной налоговой службы, на крупных налогоплательщиков приходится 60% от всех поступлений в госбюджет.
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