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Российский «Сбербанк» изменил название одноименного дочернего банка в Украине

Российский «Сбербанк» изменил название одноименного дочернего банка в Украине

Российский «Сбербанк» сменил название одноименного дочернего банка в Украине на «Международный резервный банк».

Соответствующее решение принял российский госбанк, сообщает Finbalance.

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Полное название АО «Сбербанк» теперь будет АО «Международный резервный банк». Сокращенно-АО «МР Банк».

«Уполномочить правление банка самостоятельно принимать решения по вопросам, касающимся порядка, условия использования банком новых знаков для товаров и услуг (ТМ)», — говорится в решении «Сбербанка России».

Справка Finance.ua:

  • 19 августа 2021 года Верховный Суд принял окончательное решение по использованию дочкой российского «Сбербанка» этой торговой марки в Украине в пользу Ощадбанка;
  • Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск «Сбербанка» к АО «Укрзализныця» («УЗ») и решил взыскать с ответчика в пользу истца $ 17,25 млн задолженности по начисленным в период с декабря 2017 по ноябрь 2020 года процентам по договору об открытии кредитной линии 2011 года.
По материалам Mind
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