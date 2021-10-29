Российский «Сбербанк» изменил название одноименного дочернего банка в Украине

Российский «Сбербанк» сменил название одноименного дочернего банка в Украине на «Международный резервный банк».
Соответствующее решение принял российский госбанк, сообщает Finbalance.
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Полное название АО «Сбербанк» теперь будет АО «Международный резервный банк». Сокращенно-АО «МР Банк».
«Уполномочить правление банка самостоятельно принимать решения по вопросам, касающимся порядка, условия использования банком новых знаков для товаров и услуг (ТМ)», — говорится в решении «Сбербанка России».
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