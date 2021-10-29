Денежные переводы в Украину с начала года превысили 10 млрд долларов

Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за сентябрь 2021 года составил 1 266 млн долларов. Это на 23,4% больше, чем годом ранее (1 026 млн долларов).
Об этом говорят данные Национального банка Украины (НБУ).
Всего, по данным НБУ, за январь-сентябрь 2021 года в Украину поступило 10 339 млн долларов, что на 19,7% больше, чем годом ранее (8 636 млн долларов).
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-сентябре 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 4 388 млн долларов, что на 1 085 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (3 303 млн долларов).
Напомним, Национальный банк Украины улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2021 году с 13,3 до 14,3 млрд долларов. На 2022 год прогноз повышен с 14,1 до 15 млрд долларов, на 2023 год – с 14,8 до 15,7 млрд долларов.
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