Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей

Автопроизводитель Volvo отзывает в США почти 200 тысяч автомобилей 2001−2007 модельных годов, из-за проблем с подушками безопасности.
Об этом пишет autonews.
«В частности, под отзыв попали 194 546 автомобилей Volvo V70 и XC70 2001−2007 года выпуска, а также автомобили Volvo V70 и Volvo XC70, выпущенные с 2000 по 2007 год», — говорится в сообщении
Издание сообщает, что при срабатывании боковой подушки безопасности водителя может произойти взрыв, в результате чего в водителя могут полететь металлические обломки. По официальным данным, из-за этого дефекта погиб один человек.
Коснется ли этот отзыв других стран — пока не сообщается. Сейчас речь идет только о Северной Америке.
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