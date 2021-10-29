Маск решил открыть собственный университет в Техасе

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил в Техасе создать свой собственный университет.

На своей странице в Twitter он написал, что новое учебное заведение будет называться “Институт технологии и науки”.

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“Я подумываю открыть новый университет — Институт технологии и науки Техаса”, — заявил Маск.

Предприниматель уверен, что вуз будет обречен на то, чтобы вызвать всеобщее восхищение. Его название по-английски записывается как Texas Institute of Technology & Science.

Маск, отвечая на вопрос своего подписчика, отметил, что у него есть все средства для осуществления задуманного. Ведь ранее предприниматель был признан самым богатым человеком в истории по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $271 млрд.