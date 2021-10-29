Кличко объяснил, почему метро на Виноградарь откладывается еще на год

Хозяйственный суд разрешил Киевметрострою продолжить завершение строительства метро на Виноградаре до конца 2022 года.

В КГГА не согласны с решением суда и подали апелляционную жалобу, сказал в интервью Радио Свобода мэр Киева Виталий Кличко.

«Киевметрострой направил письмо, что они не успевают. И это недопустимо… Я требую, чтобы эти станции были введены в эксплуатацию», — сказал Кличко.

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По его словам, Киевметрострой утверждает, что работы было вести сложно, поскольку болели работники и вводились локдауны из-за коронавируса. Поэтому компания подала в суд относительно отсрочки завершения строительства метро на 2023 год. Хозяйственный суд пролонгировал завершение строительства до конца 2022 года. В начале октября К П Киевский метрополитен подало апелляционную жалобу, в ближайшие недели должно состояться заседание суда, рассказал Кличко.

«Мы сделали все от нас зависящее. На сегодняшний день перечислили Киевметрострою уже 4 млрд грн из 6 млрд грн, необходимых (по последним оценкам) на строительство метро. И главный подрядчик пока не выполнил все работы на эту сумму. Поэтому когда необходимый объем работ будет выполнен, мы перечислим дополнительные суммы», — сказал мэр.

По его информации, тоннель в одном направлении уже прошел 1200 м — от «Мостицкой» до «Сырца». В другом направлении идет строительство.

Что же касается многострадальной ветки метро на Троещину, то, по словам главы столицы, «без моста мы не можем построить метро на Троещину. Три станции метрополитена, которые находятся в теле моста, уже готовы.»

Подольско-Воскресенский мост, к слову, также не будет сдан в этом году. По словам Кличко, к Новому году планируют запустить первую его часть, не полностью.

«Мы видим только арку над Днепром, а мост более 10 км, соединяет много островов и выходит на левый берег. На Алишера Навои потом уже будет строиться… До Алишера Навои еще железную дорогу надо пройти. И на Оноре де Бальзака нужно строить. Мы выделили средства, это следующий этап строительства, там много развязок… К Новому году за Русановскими садами будет съезд, где уже будет открыто движение транспорта. И также на правый берег съезды уже подготовлены», — рассказал глава столицы.