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COVID-сертификат в «Дії» можно получить без подтверждения фото

COVID-сертификат в «Дії» можно получить без подтверждения фото

Сертификат о вакцинации можно получить в приложении «Дія» без подтверждения через Photo ID.

Соответствующая информация размещена на сайте Министерства цифровой трансформации.

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«Правительство упростило получение COVID-сертификатов в „Дії“. Теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности, и „Дія.Подпись“, для которой нужно подтверждение личности с помощью Photo ID. Теперь достаточно будет согласия пользователя», — говорится в сообщении.

Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения, добавляют в ведомстве.

Отмечается, что теперь украинцам не нужно иметь е-подпись, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении «Дія», а достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.

Для того чтобы получить сертификат в приложении «Дія», пользователю необходимо:

  • обновить приложение «Дія» до последней версии;
  • нажать «Услуги» и выбрать пункт «COVID-сертификаты» — «Получить сертификат»;
  • поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в Дію.

Чтобы сгенерировать сертификат на портале, нужно:

  • авторизоваться на портале;
  • в меню «Услуги» нажать пункт «Здоровье», а затем — «COVID19-сертификат о вакцинации»;
  • дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в «Дію».
По материалам Укринформ
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