COVID-сертификат в «Дії» можно получить без подтверждения фото

Сертификат о вакцинации можно получить в приложении «Дія» без подтверждения через Photo ID.
Соответствующая информация размещена на сайте Министерства цифровой трансформации.
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«Правительство упростило получение COVID-сертификатов в „Дії“. Теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности, и „Дія.Подпись“, для которой нужно подтверждение личности с помощью Photo ID. Теперь достаточно будет согласия пользователя», — говорится в сообщении.
Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения, добавляют в ведомстве.
Отмечается, что теперь украинцам не нужно иметь е-подпись, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении «Дія», а достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.
Для того чтобы получить сертификат в приложении «Дія», пользователю необходимо:
Чтобы сгенерировать сертификат на портале, нужно:
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