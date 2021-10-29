Центрэнерго рассчиталась со всеми угольными долгами

Уровень расчетов ПАО Центрэнерго с государственными угледобывающими предприятиями на сегодня составил 100%, также нет задолженности перед шахтерами за поставленный уголь.
Об этом сообщается в пресс-службе компании.
«Общество пошло навстречу шахтерам и, несмотря на условие отсрочки оплаты за продукцию в течение 30 календарных дней, провело полный расчет с поставщиками топлива по заключенным прямым договорам за отгруженную продукцию», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Центрэнерго ожидает от украинских шахтеров соответствующих встречных шагов и выполнения своих договорных обязательств по отгрузке продукции без нарушений сроков и в декларируемых объемах.
Напомним, в Минэнерго заявили, что в ноябре ожидается импорт 562 тысяч тонн угля, из которых около 200 тыс. тонн — госкомпанией «Центрэнерго».
Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн — это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.
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