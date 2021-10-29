НБУ возобновил продажу валюты из межбанка

Интервенции Национального банка по продаже валюты на межбанковском рынке 25-29 октября составили $49,6 млн.
Все $49,6 млн Нацбанк продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по продаже иностранной валюты (Matching).
Таким образом НБУ продавал валюту на межбанке впервые с начала сентября.
При этом Нацбанк выкупил с межбанка $54,5 млн, из которых $30 млн – по единому курсу, а $24,5 млн – по лучшей цене покупкb иностранной валюты (Matching).
В то же время НБУ уменьшил выкуп валюты c межбанка более чем в 6 раз по сравнению с позапрошлой неделей, когда он купил $350,1 млн.
В целом с начала года НБУ купил на межбанке $2428,9 млн и продал $246,6 млн. Чистая покупка валюты составила $2182,3 млн.
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