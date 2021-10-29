Управляющий активами ICU рассказал о распространенных ловушках для инвесторов (инфографика)

Сейчас существует более 150 тыс. инвестиционных фондов на любой вкус: золото, облигации, акции и тому подобное. Общая стоимость активов, если еще добавить пенсионные фонды, будет составлять более 100 триллионов, это в 5 раз больше, чем ВВП США и мировой ВВП.

Наиболее популярные в мире — это фонды акций.

Об этом рассказал Finance.ua управляющий активами группы ICU Григорий Овчаренко на конференции Жить на проценты.

По словам Овчаренко, почти все инвестиционные фонды позволяют если не избежать рисков, то значительно их уменьшить. Потому что все инвестиционные фонды регулируются, за ними есть надзор, у них есть лицензии. Также у них есть естественная диверсификация. Налоги, которые уплачиваются, уплачиваются по уменьшенной ставке. При этом существуют жесткие требования к профессионализму.

В Украине более тысячи инвестиционных фондов. Но тех, которые работают с рядовыми инвесторами, около 100.

Какие проблемы возникают у инвесторов в начале инвестирования.

Первая категория: когда нет опыта, а появились деньги. Тогда появляется огромное количество консультантов, и они предлагают любые инструменты, одна из самых важных черт таких инструментов — это доходность. Когда доходность больше 30%, а иногда даже 1 процент в день, но там нет никаких нормальных документов, договоров. В большинстве случаев это заканчивается крахом, и деньги вернуть невозможно. Таких историй в Украине слишком много.

Вторая категория — когда у нас появился опыт, но нет знаний. И тут возникает ситуация. На этом этапе появляются некие «пророчества». Умные люди начинают рассказывать, что завтра доллар по 50 или Bitcoin будет 100.

Третья категория — это ситуация, когда у нас есть и опыт, и знания. Возникает проблема в том, что мы хотим рисковать. Но в большинстве случаев заканчивается одинаково, потому что рынки не стабильны.

На вопрос, а куда вкладывать деньги будущим пенсионерам, Григорий Овчаренко ответил, примером могут быть пенсионные фонды.

«Негосударственным пенсионным фондам стоит доверять. С точки зрения регулирования, как в Украине, так и в мире. Накапливайте и инвестируйте с умом», — резюмировал он.

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