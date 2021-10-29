Управляющий активами ICU рассказал о распространенных ловушках для инвесторов (инфографика)

Сейчас существует более 150 тыс. инвестиционных фондов на любой вкус: золото, облигации, акции и тому подобное. Общая стоимость активов, если еще добавить пенсионные фонды, будет составлять более 100 триллионов, это в 5 раз больше, чем ВВП США и мировой ВВП.
Наиболее популярные в мире — это фонды акций.
Об этом рассказал Finance.ua управляющий активами группы ICU Григорий Овчаренко на конференции Жить на проценты.
По словам Овчаренко, почти все инвестиционные фонды позволяют если не избежать рисков, то значительно их уменьшить. Потому что все инвестиционные фонды регулируются, за ними есть надзор, у них есть лицензии. Также у них есть естественная диверсификация. Налоги, которые уплачиваются, уплачиваются по уменьшенной ставке. При этом существуют жесткие требования к профессионализму.
В Украине более тысячи инвестиционных фондов. Но тех, которые работают с рядовыми инвесторами, около 100.
Какие проблемы возникают у инвесторов в начале инвестирования.
На вопрос, а куда вкладывать деньги будущим пенсионерам, Григорий Овчаренко ответил, примером могут быть пенсионные фонды.
«Негосударственным пенсионным фондам стоит доверять. С точки зрения регулирования, как в Украине, так и в мире. Накапливайте и инвестируйте с умом», — резюмировал он.
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