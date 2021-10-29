0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

Управляющий активами ICU рассказал о распространенных ловушках для инвесторов (инфографика)

Управляющий активами ICU рассказал о распространенных ловушках для инвесторов (инфографика)

Сейчас существует более 150 тыс. инвестиционных фондов на любой вкус: золото, облигации, акции и тому подобное. Общая стоимость активов, если еще добавить пенсионные фонды, будет составлять более 100 триллионов, это в 5 раз больше, чем ВВП США и мировой ВВП.

Наиболее популярные в мире — это фонды акций.

Об этом рассказал Finance.ua управляющий активами группы ICU Григорий Овчаренко на конференции Жить на проценты.

По словам Овчаренко, почти все инвестиционные фонды позволяют если не избежать рисков, то значительно их уменьшить. Потому что все инвестиционные фонды регулируются, за ними есть надзор, у них есть лицензии. Также у них есть естественная диверсификация. Налоги, которые уплачиваются, уплачиваются по уменьшенной ставке. При этом существуют жесткие требования к профессионализму.

В Украине более тысячи инвестиционных фондов. Но тех, которые работают с рядовыми инвесторами, около 100.

Какие проблемы возникают у инвесторов в начале инвестирования.

  • Первая категория: когда нет опыта, а появились деньги. Тогда появляется огромное количество консультантов, и они предлагают любые инструменты, одна из самых важных черт таких инструментов — это доходность. Когда доходность больше 30%, а иногда даже 1 процент в день, но там нет никаких нормальных документов, договоров. В большинстве случаев это заканчивается крахом, и деньги вернуть невозможно. Таких историй в Украине слишком много.
  • Вторая категория — когда у нас появился опыт, но нет знаний. И тут возникает ситуация. На этом этапе появляются некие «пророчества». Умные люди начинают рассказывать, что завтра доллар по 50 или Bitcoin будет 100.
  • Третья категория — это ситуация, когда у нас есть и опыт, и знания. Возникает проблема в том, что мы хотим рисковать. Но в большинстве случаев заканчивается одинаково, потому что рынки не стабильны.

На вопрос, а куда вкладывать деньги будущим пенсионерам, Григорий Овчаренко ответил, примером могут быть пенсионные фонды.

«Негосударственным пенсионным фондам стоит доверять. С точки зрения регулирования, как в Украине, так и в мире. Накапливайте и инвестируйте с умом», — резюмировал он.

Если вы пропустили конференцию “Жить на проценты”, записи выступлений можно приобрести по этой ссылке.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.