Темпы роста строительства жилья в Украине упали почти до нуля

Объемы строительства жилья в Украине в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 18,4%. При этом в сентябре строительство жилья выросло только на 1,7%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
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По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован рост 3,2%, в сентябре – на 10,1%.
Таблица: Госстат
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-сентябре 2021 года составил 149,1 млрд гривен. Новое строительство составило 33,1% от общего объема произведенной строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 41,3%, реконструкция и техническое переоснащение – 25,6%.
График: Госстат
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