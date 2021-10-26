Темпы роста строительства жилья в Украине упали почти до нуля

Объемы строительства жилья в Украине в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 18,4%. При этом в сентябре строительство жилья выросло только на 1,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Читайте также: Стоимость жилья в столице: по районам и количеству комнат

По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован рост 3,2%, в сентябре – на 10,1%.



Таблица: Госстат

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-сентябре 2021 года составил 149,1 млрд гривен. Новое строительство составило 33,1% от общего объема произведенной строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 41,3%, реконструкция и техническое переоснащение – 25,6%.



График: Госстат

Справка Finance.ua:

за последние десять лет темпы ввода жилья в эксплуатацию в Украине примерно одинаковые – около 10 млн квадратных метров в год;