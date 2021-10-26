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Кредит по наследству: как не платить по чужим долгам

Кредит по наследству: как не платить по чужим долгам

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Минюста, как не платить по чужим долгам, если кредит достался в наследство.

Наследство, которое наследник принимает на себя – это не только права, но и обязанности наследодателя. Расписки, штрафы, судебные решения и другие обязательства, если таковые имеются, тоже «идут в комплекте» вместе с наследством.

Только обязанности личного характера не подлежат компенсации наследниками.

Наиболее распространенная «ложка дегтя в бочке меда» наследства – невыплаченные кредиты.

Пример. У женщины умер отец. Через некоторое время ей пришла повестка из суда о том, что ей и ее брату банк предъявляет иск о взыскании задолженности по кредитному договору, который заключал еще их покойный отец. Сумма долга – 5,5 тысячи гривен.

Тогда женщина обратилась в Конотопский местный центр по предоставлению БВПП. Назначенная для защиты интересов женщины адвокатесса пояснила, что исходя из норм, установленных частью 1 статьи 1282 Гражданского кодекса Украины, наследники обязаны удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости имущества, полученного в наследство.

Однако ни Виктория, ни ее брат не вступили в наследство, не получили свидетельство о праве на наследство, что подтверждается ответом нотариуса Конотопского городского нотариального округа. Поэтому, со смертью заемщика, отношения между кредитором и заемщиком договора прекратились, а его наследники сторонами кредитного договора не были. Такие отношения не могут регулироваться нормами закона, которые предусматривают общие последствия невыполнения стороной договорных обязательств, в частности такие, как взыскание задолженности по кредитному договору.

Именно поэтому судом было отказано в удовлетворении исковых требований банка.

Основой правоотношений между клиентом и финансовым учреждением является Гражданский кодекс Украины. В случае смерти должника по кредитному договору при наличии наследников происходит замена должника в обязательстве, который несет ответственность в пределах стоимости имущества, полученного в наследство.

Статьей 1281 Гражданского кодекса Украины определена обязанность кредитора предъявить свои требования к наследникам в течение 6-ти месяцев с момента, как он узнал о смерти заемщика.

Несоблюдение данного срока лишает кредитора права требовать исполнения наследниками обязанности по уплате задолженности по договору независимо от того, обеспечен ли этот кредит, или нет.

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По материалам Finance.UA
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