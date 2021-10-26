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Как изменились мировые цены на бензин за последние 20 лет (инфографика)

Как изменились мировые цены на бензин за последние 20 лет (инфографика)

В 2001 году средняя мировая цена бензина составляла около 0,60 долларов за литр, а заправка среднего семейного седана стоила около 30 долларов. Сегодня это $1,20 – за $30 вы купите только половину бака.

Высокие цены на топливо являются частью глобального энергетического кризиса, который привел к большим сбоям в Китае, Соединенных Штатах, Великобритании и Европе. Цены на бензин и дизельное топливо также выросли во многих странах, включая Индию и Южную Африку.

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По состоянию на сентябрь 2021 года самый дорогой бензин в мире в Гонконге – 2,56 доллара за литр, за ним следуют Нидерланды – 2,18 доллара и Центральноафриканская Республика – 2,14 доллара. Такая высокая стоимость горючего в значительной степени обусловлена высокими налогами.

В Украине средняя стоимость бензина марки А95 составляет 1,21 доллара за литр. К странам с самым дешевым бензином относятся преимущественно богатые нефтью страны, в частности Венесуэла за 0,02 доллара, Иран — 0,06 доллара и Сирия — 0,23 доллара.


Инфографика: aljazeera.com

Дорогая нефть. Кроме налогов на цену бензина существенно влияет стоимость нефти. А она сильно выросла в цене за последние 20 лет.

В 2001 году нефть Brent стоила около 25 долларов за баррель. Один баррель эквивалентен примерно 159 литрам. На своем пике в 2008 году Brent стоила около 140 долларов за баррель, а затем упала до 45 долларов после мирового финансового кризиса, который уничтожил спрос на энергоносители.

В апреле 2020 года цена на нефть снова упала до рекордно низкого уровня, поскольку паника вокруг COVID охватила земной шар, что вызвало общенациональные карантины и очень слабый спрос.

К сентябрю 2021 года растущий спрос в сочетании с дефицитом предложения повысил цены на нефть почти до трехлетнего максимума на уровне около 80 долларов за баррель. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что нефть Brent достигнет 90 долларов за баррель к концу года.


Инфографика: aljazeera.com

По материалам Телеканал 24
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