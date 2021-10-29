Кабмин выделил 20 миллионов на приобретение временного жилья для переселенцев

Местным бюджетам в поддержку внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в помощи в предоставлении временного жилья, направят почти 22 млн грн субвенции.
Такое решение было принято на заседании 28 октября, сообщает Правительственный портал.
«Субвенцию получат 11 областей. На эти средства планируется приобрести 53 объекта недвижимости и провести ремонт 13 объектов для временного проживания примерно 242 внутренне перемещенных лиц», — заявил премьер Денис Шмыгаль.
Также правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц.
По словам премьера, целью документа является создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих территориальных общинах.
«В частности, речь идет об обеспечении полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также создании условий для развития потенциала внутренне перемещенных лиц на новом месте жительства», — заявил глава правительства.
По его словам, на сегодняшний день в Украине насчитывается более 1 млн 400 тыс внутренне перемещенных лиц, поэтому реализация такой стратегии критически важна.
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