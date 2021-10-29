0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Mitsubishi Outlander получил новую экономичную версию с более вместительным салоном (фото)

Mitsubishi Outlander получил новую экономичную версию с более вместительным салоном (фото)

Компания Mitsubishi представила Outlander четвертого поколения с гибридной силовой установкой. Он получил третий ряд сидений и может проехать более 80 километров.

Mitsubishi Outlander сменил поколение в феврале 2021 года, но до сих пор дилеры продавали только традиционные версии с ДВС. Теперь на рынок выходит экономичный плагин-гибрид Outlander PHEV. Кроссовер сохранил 2,4-литровый бензиновый двигатель, но его отдача выросла со 128 до 133 лошадиных сил. Компанию ему составляют два электромотора: 116-сильный на передней оси и 136-сильный – на задней.

Емкость батареи достигает 20 кВт-ч. С ней кроссовер может проехать до 87 километров исключительно на электротяге. Таким образом, владелец гибридного Outlander может ездить по городу чистым электричеством и не расходовать бензин, стоя в пробках.

Внешне гибридный кроссовер ничем не отличается от обычного, за исключением зарядного лючка в правом переднем крыле и шильдиков с надписью Plug-in Hybrid EV. На панели приборов теперь отображаются параметры силовой установки и заряд батареи. Но самое главное, что изменившаяся техническая часть дала возможность установить в салоне третий ряд сидений. До сих пор «четвертый» Outlander не имел 7-местной версии.

В Японии Mitsubishi Outlander PHEV стоит от 4,6 млн иен или около 40 тыс. долларов в пересчете по курсу.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.