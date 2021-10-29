Mitsubishi Outlander получил новую экономичную версию с более вместительным салоном (фото)

Компания Mitsubishi представила Outlander четвертого поколения с гибридной силовой установкой. Он получил третий ряд сидений и может проехать более 80 километров.
Mitsubishi Outlander сменил поколение в феврале 2021 года, но до сих пор дилеры продавали только традиционные версии с ДВС. Теперь на рынок выходит экономичный плагин-гибрид Outlander PHEV. Кроссовер сохранил 2,4-литровый бензиновый двигатель, но его отдача выросла со 128 до 133 лошадиных сил. Компанию ему составляют два электромотора: 116-сильный на передней оси и 136-сильный – на задней.
Емкость батареи достигает 20 кВт-ч. С ней кроссовер может проехать до 87 километров исключительно на электротяге. Таким образом, владелец гибридного Outlander может ездить по городу чистым электричеством и не расходовать бензин, стоя в пробках.
Внешне гибридный кроссовер ничем не отличается от обычного, за исключением зарядного лючка в правом переднем крыле и шильдиков с надписью Plug-in Hybrid EV. На панели приборов теперь отображаются параметры силовой установки и заряд батареи. Но самое главное, что изменившаяся техническая часть дала возможность установить в салоне третий ряд сидений. До сих пор «четвертый» Outlander не имел 7-местной версии.
В Японии Mitsubishi Outlander PHEV стоит от 4,6 млн иен или около 40 тыс. долларов в пересчете по курсу.
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