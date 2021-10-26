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Украинские АЗС подняли цены на все виды топлива: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Украинские АЗС подняли цены на все виды топлива: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Представлены новые результаты мониторинга цен на украинских заправках.

В Украине на АЗС в розницу подорожали бензин, дизельное топливо и автогаз, передает Avtosota со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По результатам мониторинга, в розницу бензин А-92 торгуется по 30,39 грн/литр (+0,02 грн), бензин А-95 — по 31,29 грн/литр (+0,01 грн), дизтопливо — по 30, 19 грн/литр (+0,01 грн), автогаз — по 18,45 грн/литр (+0,02 грн).

По материалам MMR
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