Украинские АЗС подняли цены на все виды топлива: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Представлены новые результаты мониторинга цен на украинских заправках.

В Украине на АЗС в розницу подорожали бензин, дизельное топливо и автогаз, передает Avtosota со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По результатам мониторинга, в розницу бензин А-92 торгуется по 30,39 грн/литр (+0,02 грн), бензин А-95 — по 31,29 грн/литр (+0,01 грн), дизтопливо — по 30, 19 грн/литр (+0,01 грн), автогаз — по 18,45 грн/литр (+0,02 грн).