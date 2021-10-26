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В Эстонии до марта всем потребителям будут компенсировать 50% платежки за электроэнергию

В Эстонии до марта всем потребителям будут компенсировать 50% платежки за электроэнергию

Правительство Эстонии 28 октября утвердило решение, по которому до марта всем потребителям электросети будет предоставлена компенсация в размере 50% от платы за пользование услугой.

Об этом пишет ERR.

В связи с ростом цены на электроэнергию правительство утвердило принципы помощи, которая призвана в течение полугода смягчить рост цен для всех потребителей.

“Рост цен на электроэнергию неизбежно затрагивает всех нас, и домашних потребителей, и предприятия. Чтобы резкое увеличение суммы счета за электричество не оказалось неожиданно обременительным для кошелька, государство с целью смягчения ситуации поддержит всех потребителей электроэнергии путем частичного покрытия расходов на сетевую услугу”, – сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Потребителям будет компенсироваться 50% от платы за сетевую услугу, и льгота будет действовать по электроэнергии, потребленной с октября по март.

Счет за потребленное в октябре электричество поступит от компаний, предоставляющих услугу, уже с уменьшенной наполовину платой за сетевую услугу, объяснил Аас.

Из государственного бюджета на эти нужды будет выделено более 88 миллионов евро.

Министерство финансов также разработало дополнительную помощь по оплате счетов за электричество, газ и центральное отопление для малообеспеченных хозяйств.

Потребителям, чей уровень дохода ниже относительной бедности, задним числом с сентября по март компенсируют от 70 до 80% роста стоимости электричества и газа.

На компенсацию могут претендовать те потребители, чей нетто-доход ниже 673 евро в месяц. Общий нетто-доход на двоих взрослых не должен превышать 1009 евро в месяц, предел дохода семей с двумя детьми – 1413 евро в месяц.

В этом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 20 из 27 стран Евросоюза ввели или анонсировали меры по поддержке потребителей и бизнеса в связи с ростом цен на энергоносители.

По материалам Економічна Правда
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