НБУ хочет изменить расчет официального курса гривны

Национальный банк Украины предлагает для публичного обсуждения предложения об изменениях установления официального курса гривны к иностранным валютам и расчета справочного значения курса к доллару США и учетной цены банковских металлов.
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Изменения предусматривают:
1). Корректировка подходов к отсечению сделок с экстремальными параметрами.
Предлагается отказаться от отсечения сделок, объем которых более чем на два стандартных отклонения отклоняется от среднеарифметического объема ряда сделок с целью уменьшения потерь данных во время расчета официального/справочного курса гривны к доллару США. Вместо этого ввести подход, согласно которому для расчета официального/справочного курса гривны берутся соглашения с наиболее релевантным объемом для украинского межбанковского рынка, а именно от 0,1 до 5 млн долл. США.
Кроме того, предлагается изымать на первом этапе отсечения из расчета сделки, отличающиеся на 2% от медианы курса первоначального ряда сделок, а не от среднеарифметического значения курса первоначального ряда соглашений.
2). Изменение времени сбора данных для вычисления официального курса гривны к иностранным валютам и изменение времени его обнародования.
Предлагается изменить время сбора данных для вычисления официального курса гривны к иностранным валютам (как по соглашениям грн/долл. США, так и по индикаторам BFIX) с 15.30 на 15.00 по киевскому времени. При таких условиях официальный курс гривны к иностранным валютам будет обнародоваться до 15.30 (сейчас-до 16.00) по киевскому времени.
3). Определение механизма расчета справочного значения курса гривны к доллару США при особых условиях.
Предлагается определять порядок расчета справочного курса гривны к доллару США при особых условиях способом, аналогичным существующему механизму расчета официального курса гривны к доллару США при особых условиях и установить время контроля доступного количества сделок – 11.30 по киевскому времени. Напомним, что на сегодня такой механизм определен только для расчета официального курса гривны к доллару США, в то же время для справочного значения курса гривны к доллару США он не определен.
Для чего нужны изменения:
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