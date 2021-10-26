0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Электромобили Tesla теперь могут транслировать видео с камер на смартфон владельца

Электромобили Tesla теперь могут транслировать видео с камер на смартфон владельца

Электромобили Tesla получили возможность транслировать видео со встроенных камер на смартфон владельца. Функция Tesla Sentry Mode, которая использует камеры автомобиля как систему наблюдения за окружающим пространством, получила обновление, которое позволит автомобилю вести прямую трансляцию видео.

Функция «Доступ к камере в режиме реального времени» разворачивается с обновлением программного обеспечения Tesla 2021.36.8. В настоящее время функция, похоже, работает только с iOS-приложением Tesla, пишет theverge.com.

Tesla отмечает, что пользователи могут удаленно наблюдать за окружением электромобиля, когда он припаркован, чтобы убедиться в его безопасности. Это значительное обновление для функции Sentry Mode, которая была запущена в 2019 году. Хотя существовали и обходные пути, Sentry Mode официально записывала видео только локально. Илон Маск сообщил в Twitter, что функция также позволяет владельцам удаленно разговаривать через динамик электромобиля, если тот включен.

Читайте также: Автомобили Tesla получат от Panasonic более дешевые и эффективные аккумуляторы

Функция Tesla Sentry Mode включена в подписку Premium Connectivity, которая стоит $10 в месяц после бесплатного пробного периода сроком 30 дней для владельцев Model 3 и Model Y и один год для Model S и Model X. Другие функции Premium Connectivity включают доступ к сервисам потоковой передачи видео и музыки через информационно-развлекательный центр автомобиля, а также возможность визуализации трафика в реальном времени.

По словам Tesla, видео, передаваемое из автомобиля, подвергается сквозному шифрованию, поэтому никто кроме владельца не сможет его просматривать. Однако стоит отметить, что использование Sentry Mode повышает расход заряда батареи.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.