Электромобили Tesla теперь могут транслировать видео с камер на смартфон владельца

Электромобили Tesla получили возможность транслировать видео со встроенных камер на смартфон владельца. Функция Tesla Sentry Mode, которая использует камеры автомобиля как систему наблюдения за окружающим пространством, получила обновление, которое позволит автомобилю вести прямую трансляцию видео.

Функция «Доступ к камере в режиме реального времени» разворачивается с обновлением программного обеспечения Tesla 2021.36.8. В настоящее время функция, похоже, работает только с iOS-приложением Tesla, пишет theverge.com.

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Tesla отмечает, что пользователи могут удаленно наблюдать за окружением электромобиля, когда он припаркован, чтобы убедиться в его безопасности. Это значительное обновление для функции Sentry Mode, которая была запущена в 2019 году. Хотя существовали и обходные пути, Sentry Mode официально записывала видео только локально. Илон Маск сообщил в Twitter, что функция также позволяет владельцам удаленно разговаривать через динамик электромобиля, если тот включен.

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Функция Tesla Sentry Mode включена в подписку Premium Connectivity, которая стоит $10 в месяц после бесплатного пробного периода сроком 30 дней для владельцев Model 3 и Model Y и один год для Model S и Model X. Другие функции Premium Connectivity включают доступ к сервисам потоковой передачи видео и музыки через информационно-развлекательный центр автомобиля, а также возможность визуализации трафика в реальном времени.

По словам Tesla, видео, передаваемое из автомобиля, подвергается сквозному шифрованию, поэтому никто кроме владельца не сможет его просматривать. Однако стоит отметить, что использование Sentry Mode повышает расход заряда батареи.